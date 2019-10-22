Подавший сигнал SOS петербургский ледокол спас себя сам. На память у норвежских спасателей осталось видео

Ледокол TOR с пропиской в порту Санкт-Петербурга, который утром запросил помощь у берегов Норвегии, продолжил свой путь к Ямалу. Об этом «Фонтанке» рассказали 22 октября в норвежском объединенном спасательном координационном центре.

«Российский ледокол запустил главный двигатель и продолжил свой путь на север. Больше нет необходимости в помощи», – резюмировали норвежские спасатели.

К месту ЧП были отправлены два буксира, а также вертолет для возможной эвакуации экипажа из 33 человек. Спасательная операция так и не была проведена, однако норвежцы сняли видео, как TOR качает на волнах во время шторма. Сейчас в районе происшествия ветер порывами до 30 м/с и восьмиметровые волны.

В Росморречфлоте ранее заверили, что сигнал SOS с ледокола был подан по ошибке. Спасательная служба Норвегии эту информацию не комментирует.



