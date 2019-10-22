Происшествия
Подавший сигнал SOS петербургский ледокол спас себя сам. На память у норвежских спасателей осталось видео
Ледокол TOR с пропиской в порту Санкт-Петербурга, который утром запросил помощь у берегов Норвегии, продолжил свой путь к Ямалу. Об этом «Фонтанке» рассказали 22 октября в норвежском объединенном спасательном координационном центре.
«Российский ледокол запустил главный двигатель и продолжил свой путь на север. Больше нет необходимости в помощи», – резюмировали норвежские спасатели.
К месту ЧП были отправлены два буксира, а также вертолет для возможной эвакуации экипажа из 33 человек. Спасательная операция так и не была проведена, однако норвежцы сняли видео, как TOR качает на волнах во время шторма. Сейчас в районе происшествия ветер порывами до 30 м/с и восьмиметровые волны.
В Росморречфлоте ранее заверили, что сигнал SOS с ледокола был подан по ошибке. Спасательная служба Норвегии эту информацию не комментирует.
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Справка:
Дизель-электрический ледокол «Тор» проекта 374 был построен под именем TOR, строительный номер 1107, на судоверфи компании Wärtsilä в Финляндии по заказу Швеции. Передан заказчику 03 февраля 1964 года. Получило свое название TOR в честь Тора – одного из высших богов в германо-скандинавской мифологии, бога грома и бури, защищавшего богов и людей от великанов и чудовищ. В 2008 году ФГУП «Росморпорт» выкупило ледоколы «Тор» и «Юрий Лисянский», которые использовались ранее предприятием по бербоут-чартерному договору. Это позволило предприятию повысить эффективность ледокольных проводок судов в морские порты Балтийского региона.
Основные характеристики: валовая вместимость 3947 тонн, дедвейт 1024 тонны. Длина 84,5 метра, ширина 21,2 метра, высота борта 9,5 метра, осадка 6,54 метра. Скорость хода по чистой воде 18,3 узла, во льдах толщиной 0,5 метра – 4,5 узла. Максимальная толщина преодолеваемого льда до 1 метра. Мощность главной двигательной установки 10,1 МВт. Экипаж 33 человека.