Городская премия
«Газпромнефть» проводит ребрендинг своих АЗС и собирается получить премию «Фонтанки»
"Фонтанка.ру"
Через каждую из заправок «Газпромнефти» в Петербурге ежесуточно прокачивается больше 20 тонн топлива — это самый большой показатель на рынке. Олег Кузьменков, генеральный директор сети АЗС «Газпромнефть» в России и СНГ, рассказал «Фонтанке», какие новые технологии ждут петербуржцев на его заправках, и как обратная связь от горожан помогает ему в работе.
- Считаете ли вы, что ваша сеть может претендовать на звание лучшей в городе?
Мы гордимся тем, что нашу сеть АЗС неоднократно признавали лучшей по качеству обслуживания по оценке потребителей. Самое очевидное подтверждение того, что автомобилисты доверяют качеству нашего топлива и сервиса, – это количество клиентов на АЗС. В Санкт-Петербурге мы можем говорить про абсолютное лидерство нашей сети в регионе по показателю среднесуточной реализации топлива через одну АЗС – 20,1 т в сутки.
- Что вы делаете, чтобы соответствовать такому статусу?
Чтобы быть лучшими, мы работаем сразу по всем направлениям. Как мы знаем, «встречают по одежке» – поэтому мы проводим ребрендинг и реновацию станций, обновляя дизайн. Недавно мы открыли АЗС в новом интерактивном формате с медиаэкранами на Пулковском шоссе. До конца этого года в Санкт-Петербурге откроются еще пять таких станций. С другой стороны, мы уделяем пристальное внимание качеству топлива и сервиса. С этого года контроль автоматизирован – теперь за этим следит мониторинговый центр инфраструктуры. Это умная глобальная система контроля, к которой уже подключено торговое и технологическое оборудование на автозаправочных станциях: от кофемашин до топливных резервуаров. Она же обеспечивает бесперебойную работу оборудования.
Современная АЗС – не просто место заправки топливом. Это набор сервисов и дополнительных услуг: от магазина и кафе до мойки и подкачки шин. Причем услуги должны быть доступны не только офлайн, но и в цифровой среде. В этом направлении мы активно работаем последние несколько лет. С помощью нашего мобильного приложения клиенты могут следить за балансом своей бонусной карты, получать актуальную информацию о ценах на топливо, узнавать об акциях, получать индивидуальные предложения. В дополнение к этому мы расширяем функционал, касающийся обслуживания на АЗС и содержания автомобиля. Через приложение можно застраховать машину, записаться на автосервис или купить запчасти. Также год назад мы запустили приложение для онлайн-оплаты топлива – АЗС GO. Теперь, чтобы заправиться, нашим клиентам даже не надо выходить из машины. Думаю, такой уровень сервиса позволяет нам претендовать на звание лучших.
- Насколько важно для вас получать такую обратную связь от горожан – как это помогает в работе и как используется в работе?
Обратная связь совершенно необходима. Чем ее больше, тем лучше мы понимаем, в каком направлении надо развивать сервис и услуги. Чтобы быть доступнее и ближе к клиенту, мы расширяем каналы обратной связи. И благодарны клиентам за то, что они помогают нам становиться лучше.
- Насколько объективным вам кажется конкурс "Фонтанки" и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?
"Фонтанка.ру" – одно из самых известных петербургских СМИ. Это по-настоящему «народный» интернет-портал. Именно поэтому выбор, который делают его читатели, для нас значим. Мы работаем для своих клиентов и нам важна их оценка. Надеюсь, что результаты голосования будут объективными. Ведь, чтобы проголосовать в конкурсе, нужно авторизоваться через социальные сети – как минимум это отсекает накрутку голосов.
Справка:
С 16 сентября по 16 октября читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 12 номинациях Премии в категории "Признание". Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех 12 номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других.
18 октября стартовал новый этап Премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.
Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.