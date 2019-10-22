«Газпромнефть» проводит ребрендинг своих АЗС и собирается получить премию «Фонтанки»

"Фонтанка.ру"

Через каждую из заправок «Газпромнефти» в Петербурге ежесуточно прокачивается больше 20 тонн топлива — это самый большой показатель на рынке. Олег Кузьменков, генеральный директор сети АЗС «Газпромнефть» в России и СНГ, рассказал «Фонтанке», какие новые технологии ждут петербуржцев на его заправках, и как обратная связь от горожан помогает ему в работе.

Считаете ли вы, что ваша сеть может претендовать на звание лучшей в городе?

Мы гордимся тем, что нашу сеть АЗС неоднократно признавали лучшей по качеству обслуживания по оценке потребителей. Самое очевидное подтверждение того, что автомобилисты доверяют качеству нашего топлива и сервиса, – это количество клиентов на АЗС. В Санкт-Петербурге мы можем говорить про абсолютное лидерство нашей сети в регионе по показателю среднесуточной реализации топлива через одну АЗС – 20,1 т в сутки.

Что вы делаете, чтобы соответствовать такому статусу?

Чтобы быть лучшими, мы работаем сразу по всем направлениям. Как мы знаем, «встречают по одежке» – поэтому мы проводим ребрендинг и реновацию станций, обновляя дизайн. Недавно мы открыли АЗС в новом интерактивном формате с медиаэкранами на Пулковском шоссе. До конца этого года в Санкт-Петербурге откроются еще пять таких станций. С другой стороны, мы уделяем пристальное внимание качеству топлива и сервиса. С этого года контроль автоматизирован – теперь за этим следит мониторинговый центр инфраструктуры. Это умная глобальная система контроля, к которой уже подключено торговое и технологическое оборудование на автозаправочных станциях: от кофемашин до топливных резервуаров. Она же обеспечивает бесперебойную работу оборудования.





Современная АЗС – не просто место заправки топливом. Это набор сервисов и дополнительных услуг: от магазина и кафе до мойки и подкачки шин. Причем услуги должны быть доступны не только офлайн, но и в цифровой среде. В этом направлении мы активно работаем последние несколько лет. С помощью нашего мобильного приложения клиенты могут следить за балансом своей бонусной карты, получать актуальную информацию о ценах на топливо, узнавать об акциях, получать индивидуальные предложения. В дополнение к этому мы расширяем функционал, касающийся обслуживания на АЗС и содержания автомобиля. Через приложение можно застраховать машину, записаться на автосервис или купить запчасти. Также год назад мы запустили приложение для онлайн-оплаты топлива – АЗС GO. Теперь, чтобы заправиться, нашим клиентам даже не надо выходить из машины. Думаю, такой уровень сервиса позволяет нам претендовать на звание лучших.

Насколько важно для вас получать такую обратную связь от горожан – как это помогает в работе и как используется в работе?

Обратная связь совершенно необходима. Чем ее больше, тем лучше мы понимаем, в каком направлении надо развивать сервис и услуги. Чтобы быть доступнее и ближе к клиенту, мы расширяем каналы обратной связи. И благодарны клиентам за то, что они помогают нам становиться лучше.

Насколько объективным вам кажется конкурс "Фонтанки" и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?

"Фонтанка.ру" – одно из самых известных петербургских СМИ. Это по-настоящему «народный» интернет-портал. Именно поэтому выбор, который делают его читатели, для нас значим. Мы работаем для своих клиентов и нам важна их оценка. Надеюсь, что результаты голосования будут объективными. Ведь, чтобы проголосовать в конкурсе, нужно авторизоваться через социальные сети – как минимум это отсекает накрутку голосов.



