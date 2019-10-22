Полмиллиона за просрочку. Медлительным строителям добавили штрафов

Максимальный размер штрафа для застройщиков, которые не предоставляют в срок и в полном комплекте документы по стройкам в рамках долевого законодательства, увеличили в 2,5 раза — до 500 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении, информация об этом 22 октября появилась на сайте нижней палаты парламента РФ.

Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Нововведением повышаются штрафы застройщикам, которые не предоставили надзорным органам в срок, либо предоставили, но не в полном объеме или содержащие недостоверные сведения документы, необходимые для надзора за долевым строительством.

Размер штрафа для должностных лиц, который составлял 5-15 тысяч рублей, повысили до 10-25 тысяч рублей, а для юридических лиц с 50-200 тысяч штраф вырос до 200-500 тысяч рублей.

В пояснительной записке к тексту инициативы говорится, что штрафы, размер которых не пересматривался с 2010 года, фактически не позволяют осуществлять надзор, так как застройщики предпочитают заплатить штраф за просрочку, «чем быть привлеченными к ответственности за более серьезные правонарушения в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».



