Короткое замыкание на МКС вынудило американцев идти на завтрак к русским

Короткое замыкание помешало американским астронавтам позавтракать на собственной кухне на Международной космической станции. За горячей водой пришлось обратиться к российским коллегам.

Как пишет РИА Новости 22 октября, о неполадках оборудования на американской кухне, которая находится в модуле Unity, рассказал командир МКС Лука Пармитано. По его словам, ночью произошло короткое замыкание, из-за чего отказал нагреватель воды, и стало невозможно подогревать пищу.

На завтрак астронавты отправились на русскую кухню, расположенную в модуле «Звезда». Пармитано попросил специалистов хьюстонского центра управления полётами как можно быстрее решить проблему.

На космической кухне астронавты имеют возможность с помощью горячей воды развести специальные смеси из порошка, а также на плите разогреть консервированные продукты.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.



