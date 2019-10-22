Грузовик влетел в детсад в ХМАО из-за отказа тормозов. На записи видно, как спаслись родители с детьми

Грузовик влетел в детский сад в Ханты-Мансийске. Видеозапись этого ДТП демонстрирует, что люди остались невредимы чудом — успели убежать от несущейся машины.

Само ДТП произошло вечером 21 октября, как раз когда родители забирали детей. Никто не пострадал. Сегодня, 22-го, в полиции назвали причину аварии – неисправные тормоза. Водитель 1960 года рождения при спуске с так называемой Самаровской горы не справился с управлением после отказа тормозной системы, пишет «Югра news» со ссылкой на местную ГИБДД.

По факту ДТП составлены три административных протокола. В отношении водителя грузовика Mercedes – по статьям «Управление ТС с заведомо неисправной тормозной системой» и «Повреждение дорог, ЖД-переездов или других дорожных сооружений», в отношении сотрудника дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска, которому принадлежит автомобиль, – по статье «Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения».





Работа детского сада продолжается в обычном режиме, на образовательный процесс ДТП не повлияло, сообщает «Югра ТВ» со ссылкой на заведующую МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Ёлочка». Не функционирует только изолятор в медицинском блоке, куда пришёлся удар. Однако обычно он и так был мало задействован. Медицинские работники временно ведут приём в другом помещении.