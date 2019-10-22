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Финансы
22.10.2019 13:45
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Орешкин заявил о рекордном падении инфляции в России, на фоне слабого спроса и замедления кредитования

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что инфляция в России опустится не только ниже прогнозных 3,8% годовых.

«Мы точно видим, что по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза. Мы уже опустились ниже отметки в 3,8%, мы видим, что эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования», — цитирует министра 22 октября ТАСС.

При этом прогноз по реальным располагаемым доходам населения корректироваться не будет. Орешкин отметил, что квартальные показатели всегда носят волатильный характер.

На фоне замедления экономического роста глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки, а значит, кредиты для россиян также могут подешеветь. Стоит ли брать ипотеку или подождать более выгодных предложений от банков — читайте в материале «Фонтанки».


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