Недокрутили. Прибыль X5 Retail Group упала почти в четыре раза из-за трансформации сети гипермаркетов «Карусель»

Чистая прибыль X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») составила 2,24 млрд рублей, что на 72,3% меньше результата аналогичного периода предыдущего года. Об этом говорится в опубликованной 22 октября финансовой отчетности ретейлера по МСФО.

Основной причиной снижения показателя в компании называют «отрицательный эффект» от трансформации сети гипермаркетов «Карусель» на сумму 5,3 млрд рублей, в основном из-за обесценения внеоборотных активов.

Ранее X5 сообщала, что к началу 2021 года она превратит 34 магазина в регионах России (8 арендованных и 26 собственных) в супермаркеты «Перекрёсток», а 20 гипермаркетов, работающих на арендованных площадях, закроют к 2022 году.



