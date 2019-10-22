Отставить панику. ФАС не видит оснований для новой «гречневой лихорадки»

Петербургское УФАС не видит оснований для паники по поводу роста цен на гречневую крупу. Как говорится в сообщении регулятора от 22 октября, в рознице с 30 сентября по 7 октября стоимость продукта выросла всего на 0,9%.

Оптовые цены летом снижались. «Например, в августе цена, по данным, предоставляемым в антимонопольный орган оптовиками, снизилась на 9%», – отмечают в УФАС.

«Безответственные заявления в СМИ нацелены на создание панических настроений среди потребителей и повышение спроса на гречневую крупу, как это было в 2014 году», – приводит пресс-служба слова врио руководителя антимонопольного органа Вячеслава Тукаева.

О том, что цены на гречневую крупу на полках магазинов вскоре начнут расти, ранее сообщили участники продовольственного рынка Петербурга. По словам ретейлеров, за последние два месяца они получили от своих поставщиков уже два письма о повышении закупочной стоимости. В среднем продукция должна подорожать на 15-20%, но в некоторых случаях суммарное повышение достигает 50%. В своих письмах производители и дистрибьюторы ссылаются на дефицит на рынке сырья из-за сокращения посевных площадей и низкой урожайности.



