Несколько сотен тракторов заблокировали Берлин

Бастующие фермеры Германии заблокировали центр Берлина, сообщает во вторник немецкая газета Berliner Morgenpost.

Работники села выступают против планов правительства Германии, которые могут осложнить ведение фермерского хозяйства. В частности, правительство планирует ужесточить нормы использования удобрений. Реакция трактористов последовала спустя месяц после внесения «нового аграрного пакета».

Сельхозтехника собирается в парке Тиргартен около Колонны Победы в двух километрах от Рейхстага. Утром полиция сообщала о 100 тракторах, однако позже цифра выросла вдвое. Безопасность обеспечивают около 600 сотрудников полиции, в том числе около 300 сотрудников спецподразделений, аналогичных российскому ОМОН.

Тракторы украшены плакатами «Остановить бюрократическое безумие в постановлении об удобрениях», «Мы любим свой культурный ландшафт». Техника выдвинулась в Берлин ещё до рассвета и двигалась по всем основным магистралям, ведущим в столицу.





Аналогичные акции проходят во вторник в Вюрцбурге, Мюнхене, Байройте, Штуттгарте, Фрайбурге, Магдебурге, Ганновере. В Бонне тракторы заблокировали мост.