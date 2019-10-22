Падение с мотоцикла помешало президенту Филиппин остаться на банкет в честь нового императора Японии

Президент Филиппин Родриго Дутерте покинул Японию, куда прибыл для участия в церемонии вступления на престол императора Нарухито, раньше запланированного. Причиной стали боли в спине после падения с мотоцикла.

Как сообщил официальный представитель президента Филиппин Сальвадор Панело, Дутерте вынужден прервать свой визит в Японию из-за «невыносимой боли» в нижней части позвоночника, передает 22 октября Japan Times. Во время церемонии восхождения на престол императора Нарухито в Токио Дутерте пришлось использовать прогулочную трость, а во вторник вечером он покинет Японию, чтобы увидеться со своим неврологом, из-за чего пропустит банкет, который устраивает японский премьер-министр Синдзо Абэ. По информации СМИ, вместо него на приеме будет присутствовать его дочь и мэр Давао Сара Дутерте.

В минувший четверг, 17 октября, 74-летний Родриго Дутерте упал с мотоцикла на территории своей резиденции в Маниле. Сообщалось, что президент получил незначительные травмы: боль в бедре, небольшие ушибы и царапины. По словам Панело, состояние здоровья президента не вызывает беспокойства.



