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Происшествия
22.10.2019 14:25
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«Неужели никто, кроме Ришелье, не в состоянии с ними справиться?» ГИБДД не хватило трех недель разобраться с мушкетерской парковкой, она снова в кадре

В Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти спустя 22 дня после «мушкетерской парковки» Михаила Боярского на встречной полосе Невского проспекта, судя по всему, еще не нашли способ вручить актеру протокол. Тем временем он напрашивается на новые.

«Неужели никто, кроме Ришелье, не в состоянии с ними справиться?» ГИБДД не хватило трех недель разобраться с мушкетерской парковкой, она снова в кадре

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

Дорожная полиция к 22 октября все еще не завершила проверку парковки Михаила Боярского на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, или же стесняется об этом рассказать. О том, что в ГИБДД уделят внимание этому вопросу, сама инспекция сообщала еще 1 октября, когда актера засняли выходящим из машины. Тогда в ведомстве выражали сомнение, что за рулем был сам мушкетер, уточняли, что на фото и видео нет ни даты, ни времени. Заявления сына и супруги Боярского, которые объясняли, что актеру было необходимо зайти в аптеку (и тем самым подтверждали, что за рулем был именно он), судя по всему, сомнения инспекции не развеяли. 

Журналисты «Фонтанки» не единожды пытались узнать у пресс-службы ГИБДД, как обстоят дела с привлечением актера к административной ответственности, но там уточняли, что процесс еще не завершен и обстоятельства до конца не установлены. Накануне, 22 октября, переадресовали – теперь рассказывать о дальнейшей судьбе любителя бросать свою машину в запрещенных для этого местах должен начальник петербургского главка Роман Плугин, именно на его фамилию в инспекции предложили написать письменный запрос. Если Роман Юрьевич его не проигнорирует, то к концу октября (а на ответ отводится до семи дней) «Фонтанка», наконец, сможет рассказать читателям, чем закончился для нарушителя поход в аптеку. 

Горожан, вероятно, заинтересует реакция правоохранительных органов и на другие подобные случаи. «Фонтанка» готова не прерывать переписку с Плугиным, благо некто на машине Михаила Сергеевича продолжает нарушать, а читатели с регулярностью сообщают об этом редакции. 

Так, черный «Мерседес» с приметными номерами О022СА98 засняли 9 октября на набережной Мойки, неподалеку от дома, где живет знаменитый Д'Артаньян, – машина задними колесами стояла на пешеходном переходе (справедливости ради, так же, как и в ситуации с Большой Конюшенной, подобным образом там паркуются регулярно, нарушители попали даже в гугл-панорамы). 


Только два колеса машины Михаила Сергеевича остались на проезжей части все на той же набережной 13 октября. За следующей припаркованной на тротуаре реял японский флаг.

скриншот сторис/fpogo/instagram.com
скриншот сторис/fpogo/instagram.com

На той же набережной «Мерседес» засняли в минувшее воскресенье, 20 октября, и снова колеса оказались не на месте – машина Боярского остановилась на мосту и частично заехала на тротуар. 

Фото: Читатель "Фонтанки" Ярослав

Кто бы ни был за рулем автомобиля актера, но днем 22 октября он снова промахнулся, и вновь – у дома Боярского. «Мерседес» оставили прямо за знаком «Остановка запрещена». 

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Напомним, что «Фонтанка» пыталась узнать у самого Боярского о причине, которая толкнула его к нарушению на Невском. Прозвучавшее в ответ «Мне насрать на вас» стало, быть может, не менее знаменитой его цитатой, чем сказанное Д’Артаньяном. 

При второй попытке взять у Михаила Сергеевича комментарий разговора вовсе не вышло. На вопрос о парковке он был еще более краток, но на этот раз вежлив: до свидания, всего вам доброго. 

Надежда Мазакина, "Фонтанка.ру"

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