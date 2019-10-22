Осталось 10 дней до окончания акции с рассрочкой в ЖК «Новый Лесснер»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Осталось 10 дней до окончания акции «Беспроцентная рассрочка плюс максимальная скидка на квартиру, как при 100% оплате»* в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер». Девелопер проекта – ООО «Отделстрой».

При внесении первоначального взноса от 40% для двух- и трехкомнатных квартир (и от 50% для однокомнатных в 9-14 секциях) стоимость квартиры рассчитывается с максимальной скидкой, как при 100% оплате. При этом рассрочка от застройщика беспроцентная и действует до 30 ноября 2021 года.

«Это замечательное предложение для тех, кто хочет приобрести квартиру бизнес-класса по привлекательной цене. Кто хочет получить максимальную скидку и при этом не платить проценты за рассрочку платежа», – поясняет начальник отдела продаж «Отделстрой» Николай Гражданкин.

С 1 ноября 2019 года акция будет отменена, и рассрочка от застройщика будет предоставляться по традиционной схеме, в которой окончательная стоимость квартиры рассчитывается в зависимости от величины первоначального взноса.

Напомним, жилой комплекс бизнес-класса «Новый Лесснер» строится в престижной части Выборгского района, в 5 минутах от Петроградской стороны и всего в 250 метрах от набережной Невы. Наличие трех выездов с территории позволяет выбирать удобный маршрут в зависимости от ситуации на дорогах. Школа, детский сад, подземные и многоуровневые паркинги находятся прямо на территории жилого комплекса. Клиентам предлагаются квартиры площадью от 35 до 97 метров, в том числе видовые.

Спешите забронировать квартиру до окончания акции по телефону (812) 670-01-01.

*Сроки акции: с 22.10.2019г по 31.10.2019г. Рассрочка предоставляется застройщиком. Подробнее с условиями рассрочки от застройщика можно ознакомиться на сайте https://otdelstroy.spb.ru/aksii_rassrochka/

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/