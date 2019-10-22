"Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу". Асад заподозрил северного соседа в аннексии

Президент Сирии считает, что военная операция Анкары на севере арабской республики направлена на экспансию Турции.

«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь [Тайип] Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», – цитирует 22 октября заявление Башара Асада ТАСС со ссылкой на его комментарий агентству SANA.

При этом Асад уверен, что в Идлибе сосредоточены остатки террористов, поэтому сражение за эту территорию станет началом «устранения хаоса и уничтожения терроризма на всей сирийской территории».

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Анкара заявляла, что планирует оттеснить поддерживаемые США курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF) от границы между странами и создать там зону безопасности. Чуть позже Турция пошла на 120-часовое прекращение огня. Сегодня Эрдоган проводит консультации с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи .



