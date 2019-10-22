В соцсетях показали, как «Порше» у автоцентра переезжает пешехода. МВД: за рулём был директор

Кадр из видео в vk.com/spb_today

Впечатляющее ДТП «на низких скоростях» запечатлела камера наружного наблюдения на Выборгской стороне. Через несколько часов после публикации видео в соцсетях главк дал официальную информацию.

Как сообщили 22 октября в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция ведёт расследование по факту наезда на женщину-пешехода около автоцентра на Чугунной улице, 14, совершённого 15 октября около 9:40. По предварительной информации, 30-летний директор данного центра, управляя автомобилем Porsche Cayenne, совершил наезд на 24-летнюю женщину. Она была доставлена в больницу.





Административное расследование по факту ДТП было возбуждено сотрудниками ГИБДД в тот же день. Следователи ГУ МВД России начали доследственную проверку.

21 октября из медучреждения в полицию поступила уточнённая информация о состоянии потерпевшей: она получила травмы средней степени тяжести. В соответствии с законом, на основании этого следственная проверка была прекращена, а её материалы переданы в ОГИБДД Калининского района для продолжения административного расследования, отмечается в сообщении главка.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», где выложили видео, пишут, что «девушке предстоит пролежать в больнице около 6 недель». Подписчики в комментариях отмечают, что у «Кайена» были запотевшие стёкла, вероятно, после мойки. Но это не оправдывает водителя: как он мог тронуться, не протерев их, и вообще не почувствовать наезд, удивляются подписчики. Женщина же, по их мнению, находясь во дворе, просто не ожидала, что машина не остановится.