На Сейбе нашли тела еще двоих золотодобытчиков. Число жертв прорыва дамбы увеличилось до 17

Тела еще двух погибших при прорыве дамбы найдены в Красноярском крае. Таким образом, число жертв трагедии выросло до 17.

«В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших», – заявила днем 22 октября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, слова которой приводит РИА Новости.

Сегодня же стало известно, что после осушения одной из заводей на месте трагедии найден сейф с золотом. Следствие намерено просить суд арестовать драгоценный металл, чтобы впоследствии направить вырученные за него средства на возмещение убытков потерпевших.

Напомним, трагедия на реке Сейбе произошла ночью 19 октября. Прорвавшаяся дамба обрушилась на золотодобытчиков. Ранее сообщалось о 15 погибших, 5 пропавших без вести. 14 пострадавших в больницах. Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» расследуется центральным аппаратом СК. В СИЗО отправились гендиректор ООО «Сисим», горный мастер и начальник участка.



