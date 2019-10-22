Рыбку съел. Курский врач получил контроль над рыбной империей петербургского миллиардера

Контрольный пакет акций «Рыбообрабатывающего комбината №1» в Петербурге перешел Александру Старобинскому – заместителю покойного бизнесмена Михаила Сошника.

Производство "РОК-1"//Михаил Разуваев/Коммерсантъ

Информация о переходе 43,1% акций ОАО «РОК-1» к Александру Старобинскому появилась в СПАРК в июле 2019 года, в октябре там же было объявлено об увеличении его пакета до контрольных 50,5%. Теперь в Петербурге появился новый кандидат на место Михаила Сошника в рейтингах миллиардеров, так как вместе с головной компанией «РОК-1» под контроль Александра Старобинского перешла и принадлежащая комбинату компания по продаже рыбы ООО «Морская планета». Их суммарная выручка в 2018 году превысила 12,7 млрд рублей.

«РОК-1» производит и поставляет в российские торговые сети копченую и соленую рыбу, пресервы, крабовые палочки и красную икру. У компании завод в Угольной гавани на берегу Финского залива, а также рыбное производство в Волхове. Согласно информации на сайте компании, они производят около 60 тыс. тонн рыбной продукции ежегодно.

Комбинат в Угольной гавани создан на мощностях советского предприятия «Рыбокомбинат №1». Выпускник Ленинградского механического института Михаил Сошник возглавил его после акционирования в 1996 году, став также совладельцем предприятия. Как следует из документов об аффилированных лицах «РОК-1» в базе «Прайм. Раскрытие», в октябре 2018 года доля Михаила Сошника в «РОКе» составляла 22,2%, у Александра Старобинского на эту дату не было акций рыбозавода, 16% принадлежали супруге миллиардера Ирине Куконеге.

Как следует из отчетности, еще 40,08% акций принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), однако в самом банке эту информацию не подтвердили. «ЕБРР никогда не был акционером этой компании», – сообщил Антон Усов, старший советник по внешним связям банка в странах Восточной Европы. Он уточнил, что акции в компании приобретали венчурные фонды Quadriga Capital Russia, Nordic Russia Management Company Ltd., Central Russia Fund. Их в свою очередь финансирует ЕБРР.





Игорь Старобинский принят на должность заместителя Михаила Сошника в 2004 году. Работать в Петербург он приехал из Курска, где окончил медицинскую академию и руководил собственным предприятием по продаже рыбы ЗАО «АИСТ». Это действующая компания, которая в 2018 году принесла бизнесмену 20 млн рублей чистой прибыли. С 2005 года Александр Старобинский учредил или стал совладельцем ряда фирм, специализирующихся на продаже рыбы: «РОК1 Ростов», «РОК 1 – Екатеринбург», «РОК 1 – Казань» и «РОК1-Самара». Каждая компания показывает ежегодный оборот от 170 до 290 млн рублей.

В 2019 году карьера выпускника медакадемии достигла почти максимальных высот – Александр Старобинский занял кресло почившего генерального директора «РОК-1». К нему же перешел пакет акций в 43%, а в октябре 2019 года необходимые для контроля 7,5%. В ОАО «РОК-1» не ответили на вопрос «Фонтанки», чей пакет акций выкупил новый совладелец завода.

В каких отношениях состояли Александр Старобинский и Михаил Сошник – неизвестно, но, по информации «Фонтанки», после переезда в Петербург предприниматель вместе с семьей какое-то время был прописан в квартире миллиардера.

Ранее ключевыми претендентами на активы Михаила Сошника считались его деловые партнеры по портовому бизнесу – Геннадий Голубев и Иван Третьяков – совладельцы супермаркетов «Супер Бабилон» в районе Смольного и на Петроградской стороне.

Михаил Сошник когда-то руководил ООО «Морской рыбный порт». Это транспортное предприятие в Угольной гавани, которое ушло в убытки и было ликвидировано в 2014 году. По тому же адресу сегодня зарегистрировано ООО «Рыбный порт», на балансе которого находится земля в Угольной гавани.

«Рыбный порт» контролируют три группы собственников: через ООО «Проспект» Геннадий Голубев и Иван Третьяков, через ООО «РОК №1-Причалы» Елена Третьякова и Татьяна Малютина, а также через ООО «Терминал» два офшора – «Глобал Марина Инк» с Британских Виргинских островов и «Лантис Корп» из Панамы.

Как ранее писала «Фонтанка», участники рынка предполагали, что офшорную часть бизнеса контролировал покойный Михаил Сошник. Перед собственной смертью бизнесмен готовил портовый бизнес к продаже – в 2018 году Петербургский морской рыбный порт, по слухам, оценили в 8 млрд рублей. Участники рынка утверждали, что миллиардер делал коммерческие предложения потенциальным покупателям, но не успел завершить задуманное.





С тех пор, как пришла весть о смерти Михаила Сошника, личность которого объединяла комбинат и порт, встал вопрос о целесообразности нахождения пищевого производства в окружении портовых кранов, контейнерных площадок и таможенных постов. «Просто исторически сложилось, что они там находятся. Преимуществ в этом нет, это минус и для порта, и для завода, поскольку они находятся внутри зоны таможенного контроля. У порта проблемы, потому что там посторонняя организация, а у комбината проблемы с проходом сотрудников, весь транспорт должен получать разрешение на въезд в эту зону», – говорит Эдуард Зеленин, генеральный директор ООО «Терминал».

Представитель «Терминала» отметил, что название «Рыбный порт» историческое и сегодня компания занимается не только перегрузкой рыбной продукции, но также химии и строительных материалов.

«РОК-1» – не единственный крупный игрок на рынке переработки и консервирования рыбы в Петербурге. В 2018 году крупнейшим предприятием этой отрасли стало ООО «ТД Балтийский берег» с выручкой в 7 млрд рублей. Среди лидеров рынка числятся также Новопромысловый рыбокомбинат в Ломоносове и ФГУП «Архангельское ФСИН», выручка которых находилась на уровне 2,5 млрд рублей.

Юлия Куликова,

специально для «Фонтанки.ру»