АТОР: В Чили могли застрять до полутысячи российских туристов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что количество российских туристов, застрявших в Чили из-за массовых беспорядков в стране, незначительно и вряд ли превышает полтысячи человек. Поскольку это направление не самое популярное среди соотечественников. А туроператоры и принимающие компании обещают решить проблему их доставки на родину за два-три дня.

Издание подчеркивает, что россияне ездят туда в основном в индивидуальном порядке, это далеко и дорого. Участники рынка и их партнеры в Чили ожидают, что стихийные митинги и погромы прекратятся уже в течение 2-3 дней.

В Сантьяго и некоторых других регионах Чили, где продолжаются массовые беспорядки, был введен комендантский час, аэропорт Сантьяго меняет расписание с учетом этих решений, некоторым туристам приходится менять время и день вылета. Народные волнения происходят в городах Сантьяго, Вальпараисо, Консепсьон. АТОР отмечает, что в столице этой южноамериканской страны россияне обычно проводят не больше двух дней, а затем уезжают и другие города.

Протесты в Чили начались 14 октября в связи с решением повысить тариф на проезд в метро в Сантьяго. Акции сопровождаются беспорядками, поджогами машин и магазинов и мародерством. Несмотря на отмену повышения платы за проезд, массовые акции продолжились. В субботу, 19 октября, президент Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в Сантьяго.



