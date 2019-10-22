Союз архитекторов и градозащитники призвали Культурный форум отказаться от дискуссии о сносе центра Петербурга

Городские отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, ИКОМОС и Союз архитекторов Петербурга призвали организаторов Культурного форума отказаться от проведения панельной дискуссии о частичном сносе исторического центра города. Совместное заявление подписали главы организаций Александр Марголис, Андрей Субботин и Олег Романов.

Авторы обращения выразили «недоумение и сожаление» в связи с тем, что на Международном культурном форуме, который пройдет в Петербурге 14-16 ноября, запланирована панельная дискуссия «Разрушать нельзя сохранить» о частичном сносе исторического центра Петербурга. Модератором, участником дискуссии и автором предложенного подхода является москвич, президент фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов, который называет себя правнуком известного инженера Владимира Шухова. Ранее «Фонтанка» подробно писала о нем.

«Подобные маргинальные идеи по отношению к объекту Всемирного культурного наследия недостойны находиться в центре внимания такого серьёзного мероприятия в культурной столице России. Они противоречат закону, совести, здравому смыслу и поэтому не должны являться предметом серьёзной профессиональной дискуссии на форуме», – говорится в тексте заявления.

Эксперты обратили внимание, что есть ряд действительно важных вопросов, касающихся охраны объектов культурного наследия. Среди них низкая оценка миссией ЮНЕСКО мер по сохранению центра Петербурга и связанных с ним групп памятников на всемирного наследия, подготовленные Смольным поправки в федеральный закон №73 об охране объектов культурного наследия и новая редакция городского закона №820-7 о границах и режимах зон охраны.



