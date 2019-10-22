Развязка, которая подключит Кудрово к Мурманскому шоссе через «Мегу», обретает контур

К работе по определению параметров дорожной развязки в Кудрово приступили администрации Ленинградской области, Санкт-Петербурга и управление федеральными дорогами на Северо-Западе. Предположительно, она будет построена в несколько этапов, и первым из них станет спрямление Центральной улицы непосредственно до федеральной трассы «Кола».

Как сообщили 22 октября «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, проект реконструкции развязки должен быть представлен к середине следующего года, затем необходимо получить положительное заключение госэкспертизы. Заказчиком объекта выступит ГКУ «Ленавтодор».

Дорогу планируется провести в районе существующего съезда к «Меге Дыбенко». Путепровод до торгового комплекса над шоссе, который осенью перешёл в собственность области, будет реконструирован.

Эта стройка призвана решить транспортные проблемы крупного жилого массива, соседствующего с Невском районом Петербурга. Вот как он выглядит по утрам в «Яндекс.Навигаторе» (скриншоты от 15 октября). О транспортной ситуации на границе Петербурга и Кудрово «Фонтанка» уже писала, в частности, в июле обсуждалось расширение Кудровского проезда. Сейчас дорога расширена.





Кроме того, магистраль объединит магазин IKEA и часть федеральной трассы в единый комплекс, что позволит развести транспортные потоки и разгрузить улично-дорожную сеть Петербурга.

Договор пожертвования был подписан между областным дорожным комитетом и ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (IKEA) в сентябре 2019 года. Общий объем инвестиций со стороны ИКЕА составляет почти 700 миллионов рублей, которые будут поэтапно переводится в дорожный фонд Ленинградской области до 2025 года. В начале 2020 года, как ожидается, дорожный фонд региона получит первый транш в 80 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ.

Как уже писала «Фонтанка», сотрудничество с «ИКЕА» будет реализовано по схеме государственно-частного партнерства, при этом прямой финансовой выгоды шведская компания не получит. Выгода для магазина состоит в том, что новая развязка будет подключена и к «Меге».