Водоканал и его бывший поставщик электроэнергии обменялись многомиллиардными исками

ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» подало иск к компании «Развитие и инвестиции» на 2 млрд рублей. В ответ от бывшего многолетнего поставщика электричества прилетел иск в 7,7 млрд.

Иск городского предприятия зарегистрирован в базе арбитража 15 октября. Как пояснили в ГУП, речь идет о взыскании задолженности с ООО «Развитие и инвестиции», связанной с переплатой за поставленные энергетические ресурсы. Ответный иск, которым РИИ пытается взыскать деньги за поставленные ресурсы, Водоканал считает необоснованным.

«Фонтанка» подробно писала о коллизии между Водоканалом и ООО «Развитие и инвестиции». Компания была зарегистрирована в 2011 году и тогда же начала поставлять электроэнергию ГУП, в 2013-м контракт продлили до 2020 года. При этом СПАРК называл собственника РИИ Алексея Малеева бенефициаром ООО «Сельхозлизинг», владельцем которого ранее был Феликс Кармазинов, покойный теперь глава Водоканала. По адресу этой компании в Солнечном (Лесная ул., 11) были зарегистрированы ныне не действующие ООО «Биокей» и ООО «Увертюра». Экс-совладельцем второго был Феликс Кармазинов. Что касается «Биокей», то его учредителем значилось АО «Отрадное», которым руководила Анна Кармазинова, супруга тогдашнего директора Водоканала.

Новая смольнинская администрация провела аудит расходов Водоканала и пришла к выводу, что посредник выставлял слишком большую наценку за энергию, приобретенную на оптовом рынке. Всего за 8 лет ГУП перечислило поставщику 19,4 млрд рублей, из них 3,6 млрд — в 2018-м и 600 млн — в первые два месяца 2019 года. В итоге, по подсчетам чиновников, предприятие только за 3 года переплатило 1,8 млрд рублей. В РИИ, в свою очередь, утверждали, что Водоканал регулярно оплачивал поставки с нарушением сроков, начиная с 2015 года. Контракт был расторгнут, Водоканал начал работать на рынке электроэнергии через ПСК. Как утверждается, сокращение расходов предприятия позволило замедлить рост тарифов: летом они увеличились не на 7% и 8% для населения и предприятий, как предполагалось, а на 3,2% и 3,7%.



