Автостопом до Петербурга. В пригороде Северной столицы нашли двух подростков, сбежавших пять дней назад из дома в Мурманской области

Пятеро суток двух 12-летних мальчиков искали все правоохранительные органы Мурманской области. А нашли дальнобойщики на заправке в Пушкине.

Двое юных искателей приключений смогли преодолеть больше тысячи километров от Мончегорска до Петербурга, пока в Мурманской области их искали родственники, волонтеры, полиция.

Как стало известно «Фонтанке», 21 октября около 19 часов в полицию Пушкина поступило сообщение о двух подростках, которых высадили из грузовика на АЗС в районе Пушкина на Московском шоссе. Описание подходило под ориентировку, которую 18 октября разослали во все регионы из ГУ МВД по Мурманской области. Мальчиков нашли на указанной заправке. В Петербурге они хотели «все посмотреть за недельку».

К сожалению для путешественников, достопримечательности Санкт-Петербурга им увидеть не придется. До приезда родителей они будут помещены в спецзаведение для временного содержания детей.



