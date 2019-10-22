Дело «Седьмой студии» вернулось в Мещанский суд. Судебный процесс начнётся заново

Материалы дела, главным обвиняемым по которому проходит режиссёр Кирилл Серебренников, вернулись в Мещанский районный суд Москвы для повторного рассмотрения.

Как 22 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, дата первого заседания по делу «Седьмой студии» будет выбрана в течение 30 суток, а процесс начнётся заново.

В сентябре судья Ирина Аккуратова нашла нарушения в обвинительном заключении и решила вернуть дело в прокуратуру, гособвинение выступило против. Мосгорсуд отменил решение о возврате. Ранее результаты экспертизы показали, что на создание проекта «Платформа», средства для реализации которого считаются похищенными, культурные деятели потратили даже больше, чем было выделено. По словам адвоката Дмитрия Харитонова, это свидетельствует о том, что Кирилл Серебренников «не украл у государства, а сэкономил».

По версии следствия, около 130 миллионов бюджетных рублей были украдены. Помимо главного режиссёра «Седьмой студии», в этом обвиняются её гендиректор Юрий Итин, бывший генпродюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум. Кирилл Серебренников находился под домашним арестом с 2017 года, ему изменили меру пресечения весной 2019 года и позволили вернуться к творчеству.



