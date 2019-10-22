Полицейские на «Ладе» врезались в ремонтный трамвай в Волгограде и погибли

Двое полицейских погибли в ДТП в Волгограде по дороге со службы домой. Оба молодые мужчины, один из них – стажёр-кинолог, устроившийся на службу меньше месяца назад.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 22 октября около часа ночи на перекрёстке улиц Череповецкой и Чинарской столкнулись ВАЗ-2112, в котором ехали полицейские, и ремонтный трамвай под управлением 71-летней вагоновожатой. «Установлено, что трамвай двигался по проезжей части, выехав со второстепенной дороги при жёлтом мигающем сигнале светофора», – отмечается в сообщении.

24-летний и 22-летний сотрудники роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду погибли на месте. По предварительной информации, они на личной машине ехали со службы, оба были в форме.

За рулём «двенадцатой» находился старший сержант полиции, на пассажирском кресле – его 22-летний коллега, стажёр по должности кинолога, устроившийся на службу в МВД меньше месяца назад, пишет V1.RU.





От сильного удара в заднюю часть вагон сошёл с рельсов, обратно его поставили только к 5 часам утра. Машина была настолько смята, что очевидцы не смогли открыть двери. Сотрудники муниципальной службы спасения Волгограда вскрыли автомобиль при помощи гидравлического оборудования и извлекли тела погибших, добавляет местное издание «Городские вести».