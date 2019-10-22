Евродепутат пригрозила Зеленскому «немирным Майданом»

Недовольство политикой нового президента Украины Владимира Зеленского и его окружением прозвучало из Страсбурга. Депутат Европарламента, вице-президент Комитета ассоциации «Украина – ЕС», а в прошлом депутат бундестага Виола фон Крамон-Таубадел напрямую заявила, что в стране в ближайшее время может случиться очередной, и уже отнюдь не мирный Майдан.

Соответствующие высказывания политика публикует "Интерфакс-Украина". Евродепутат считает, что в стране может вспыхнуть конфликт из-за того, что Зеленский поручил ключевые посты представителям старой команды сторонников сближения с РФ, а сам выстраивает в стране вертикаль власти по примеру президента РФ Владимира Путина.

"Посмотрите на Россию – это очень хороший пример. Имейте в виду, что там происходит. Это, безусловно, то, что Украине нужно меньше всего. В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, так это своего рода слепое голосование. Слишком многое на кону, слишком многое можно потерять. И если люди не будут довольны, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие, – следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно, – заявила Виола фон Крамон-Таубадел. – То, что он пытается развивать, концентрируя власть, это опасно".

Особое раздражение в Страсбурге, по словам фон Крамон-Таубадел, вызывает фигура главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.





"Как украинцы, как мы, европейцы, можем доверять тому, кто присоединился к бывшему премьер-министру Азарову во время переговоров в России в конце ноября 2013 года? Тому, кто не чувствовал моральной необходимости уйти в отставку с правительственного поста в свете принятия «законов о диктатуре» в начале 2014 года, а затем со смертями Майдана? Часто мы слышим, что он профессионал, и поэтому он нужен президенту Зеленскому. Но он профессионал без морального компаса. И профессионал старого режима. Как может президент Зеленский построить новую Украину с профессионалами старого режима? Мистер Богдан опасен", – заявила евродепутат.

На этом фоне на Западе растёт разочарование в Зеленском как политике "нового формата", добавила она. По словам евродепутата, "это очень неприятно и будет иметь последствия". "Я думала, что Зеленский – новая фигура, но нет. Сам по себе – да, но не люди, которые за ним стоят. Может быть, некоторые из его компаний, "95 Квартала", и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться. То, что они могут сделать, так это учиться и предоставлять ему (Зеленскому) информацию. Но до тех пор, пока Богдан является самой важной фигурой в его офисе, другим будет очень трудно".