«Авиабилетов по 10 евро уже не будет». В ЕС готовятся к росту цен на перелеты из-за экологического налога

Вслед за Швецией специальный «эконалог» на авиаперевозки вводит Германия, а за ней на такой шаг готовы пойти Франция, Нидерланды и другие страны.

«Все больше стран ЕС вводят так называемый «климатический налог», стимулируя туристов и местных жителей использовать альтернативные виды транспорта. В апреле 2020 года экологический налог на авиабилеты начнет действовать в Германии», – об этом 22 октября сообщает ассоциация туроператоров России.

Правительство Германии поднимет стоимость некоторых билетов сразу на 75%, а с каждого авиаперелета будет удерживаться от 13,03 евро. За перелет на среднемагистральные расстояния, которыми считаются полеты до 6000 километров, придется доплатить 33,01 евро налогов, а путешествующим на дальние расстояния – 59,43 евро. Новый налог начнет действовать во всех аэропортах ФРГ, но не будет касаться стыковочных рейсов

Повышение соборов приведет к тому, что «авиабилетов по 10 евро в 2020 году уже не будет», предупреждают эксперты.





«Эконалог» на перелеты первой в ЕС ввела Швеция. Выплата разнится от 6 до 39 евро в зависимости от дальности полета.

За немецким опытом следят и в соседних странах, например Нидерландах и Франции, где также объявили о намерении поднять цены на авиабилеты.