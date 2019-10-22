На юге Петербурга появятся новостройки с вечнозелёными дворами

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На территории нового жилого комплекса «Образцовый квартал 5» в Пушкинском районе высажены почти триста хвойных деревьев.

Благородные хвойные давно и успешно применяются в ландшафтном дизайне. Они обладают морозостойкостью, а их запах считается целебным.

Малоэтажный ЖК «Образцовый квартал 5» возводится в рамках комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» строительной компанией «Терминал-Ресурс». Дома готовятся к вводу в эксплуатацию, в следующем году дольщики смогут получить ключи.

В нашей климатической зоне хвойные высаживаются в конце лета. Лиственные деревья входят в состояние покоя позже, их сажают с середины сентября до конца октября. План благоустройства разрабатывается ещё на этапе проектирования жилого комплекса. Работы по озеленению начинаются сразу после прокладывания коммуникаций и продолжаются поэтапно до встречи новосёлов. К моменту сдачи дома растения укореняются и жильцов встречает уютный обжитой двор.

В распоряжении застройщика есть собственный питомник, где выращиваются деревья и кустарники для «Образцовых кварталов». Некоторые виды крупномеров (кедры, голубые ели) поступают от поставщика из Подмосковья.

Вокруг жилого комплекса посажены ели и берёзы, вдоль – аллея каштанов. Во дворе будут расти декоративные деревья и кустарники – самые неприхотливые и привлекательные виды. Среди них белый дёрен, сортовая сирень, ярко-жёлтая форзиция. Будут здесь и любимые многими липы, ивы и яблони.

Вечнозелёные хвойники в ЖК «Образцовый квартал 5» представлены в ассортименте: помимо туи, здесь есть сосна и несколько видов ели: обыкновенная, колючая, голубая. Разные оттенки зелёного цвета будут особенно радовать жителей в осенне-зимний период.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya