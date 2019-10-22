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Общество
22.10.2019 11:55
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«Правая рука патриарха Кирилла» в Нью-Йорке встретится с главой Госдепа США

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, которого часто называют правой рукой патриарха Кирилла, находится в командировке в США. В числе встреч в списке — разговор с госсекретарем Майком Помпео.

Об этом 22 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на госдеп. О будущей встрече известно мало: только то, что она состоится в департаменте и будет закрытой для прессы. Тема разговора не обозначена. Диалог намечен сегодня на 15:30 по местному времени (22:30 МСК).

До этого в Нью-Йорке митрополит Иларион встретился с постоянным представителем России при ООН Василием Небензей. Короткий отчет об этом размещен на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Напомним, визит владыки в Америку проходит в непростое время, когда в православном мире усиливаются разногласия в связи с украинской автокефалией. В «религиозном проекте» Киева и Фанара иерархи РПЦ склонны видеть влияние Вашингтона. На прошлой неделе неканоническую Украинскую церковь признали ряд греческих архиепископов, за что Русская церковь отказывается этих иерархов поминать за богослужениями. С Константинопольской церковью, «благословившей» раскол на Украине, уже почти год как прервано евхаристическое общение. 


Справка:

В январе константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви», согласно которому ее юрисдикция ограничивается территорией Украины. В Русской православной церкви такую «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия. Через несколько месяцев после передачи томоса предстоятель бывшей неканонической церкви раскольник Филарет Денисенко заявил, что «новая церковь» разделилась, и обвинил Думенко в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках «объединительного собора». Также Филарет сообщил, что возглавляемая им структура отделяется от «новой церкви» Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что «томос об автокефалии» «новой церкви» не соответствует статусу автокефальных церквей. Синод «новой церкви» лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе «епископата». Позже начался процесс, направленный на ликвидацию структуры раскольника.

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