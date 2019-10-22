«Правая рука патриарха Кирилла» в Нью-Йорке встретится с главой Госдепа США

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, которого часто называют правой рукой патриарха Кирилла, находится в командировке в США. В числе встреч в списке — разговор с госсекретарем Майком Помпео.

Об этом 22 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на госдеп. О будущей встрече известно мало: только то, что она состоится в департаменте и будет закрытой для прессы. Тема разговора не обозначена. Диалог намечен сегодня на 15:30 по местному времени (22:30 МСК).

До этого в Нью-Йорке митрополит Иларион встретился с постоянным представителем России при ООН Василием Небензей. Короткий отчет об этом размещен на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Напомним, визит владыки в Америку проходит в непростое время, когда в православном мире усиливаются разногласия в связи с украинской автокефалией. В «религиозном проекте» Киева и Фанара иерархи РПЦ склонны видеть влияние Вашингтона. На прошлой неделе неканоническую Украинскую церковь признали ряд греческих архиепископов, за что Русская церковь отказывается этих иерархов поминать за богослужениями. С Константинопольской церковью, «благословившей» раскол на Украине, уже почти год как прервано евхаристическое общение.



