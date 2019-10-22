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Строительство
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22.10.2019 11:32
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Setl Group строит первый детский сад в проекте на Октябрьской набережной

Setl Group строит первый детский сад в проекте на Октябрьской набережной

Setl City

Холдинг Setl Group начал строить первый детский сад в жилом комплексе высокого комфорт-класса «Pulse на набережной». Садик на 190 мест будет возведен в рамках первой очереди проекта, в северной части квартала на Октябрьской наб. Его планируют сдать вместе с жилыми домами – в конце 2020 года.

В садик будут ходить 10 групп ребят: от самых маленьких (до 3 лет) до подготовительной к школе. Для каждой группы предусмотрены свои спальня, раздевалка, игровые комнаты – на первом этаже с системой напольного отопления. Также в детском саду появятся залы для музыкальных занятий и физкультуры.

Отдельные функциональные блоки здания спроектированы разными по высоте, от 1 до 3 этажей – их свяжет между собой современный лифт. На территории перед садиком Setl Group благоустроит 10 игровых площадок для детей разных возрастов и спортивную площадку. По периметру садика будет установлено ограждение и акустический экран для защиты от постороннего шума, а на первом этаже разместится пульт охраны.

«Pulse на набережной» станет уютным домом для семейных покупателей, ведь родителям не придется далеко возить своих малышей: садик расположится прямо во дворе. А погулять и поиграть с детьми можно будет на современных ярких площадках с безопасным покрытием на территории двора, свободной от машин и закрытой для доступа посторонних.

Setl City
Setl City

Первая очередь проекта – это три 14-15-этажных корпуса и подземные паркинги на 926 автомобилей. Нижний этаж займут коммерческие помещения общей площадью более 6 тыс. кв. м. Впоследствии в них откроются магазины, кафе, салоны красоты и другие объекты стрит-ритейла. В корпусе, выходящем на набережную и обладающем уникальными видовыми характеристиками, появятся семейные секции, преимуществом которых станет меньшее количество квартир на этаже и более просторные планировочные решения. На верхних этажах жилого комплекса спроектированы квартиры High Flat с увеличенными до трех метров потолками и панорамными окнами, которые обеспечивают восхитительные виды на Неву.

Эксклюзивным брокером проекта «Pulse на набережной» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

 

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