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Власть
22.10.2019 11:40
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Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о минимальном количестве заключённых в истории РФ

ФСИН России зафиксировала минимальное количество заключённых за всю современную историю России. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает РИА Новости.
 

«На 1 октября 2019 года в исправительных колониях уголовно-исполнительной системы РФ содержалось 434 303 осужденных, при этом в начале года содержалось более 463 тысяч», – говорится в сообщении ведомства Александра Калашникова. Таким образом, количество заключённых в течение 2019 года сократилось на 6%.


 

Рекордсменами по разгрузке учреждений ФСИН стали Свердловская область, где из колоний в текущем году вышли 1344 человека, Пермский край – 1249 человек, и Красноярский край – 1172 гражданина.

В то же время упала численность постояльцев следственных изоляторов. Если на 1 октября 2018 года в СИЗО России сидел 100 581 человек, то год спустя в СИЗО числились меньше 100 000 граждан.
 


«На 1 октября 2019 в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, содержался 98301 человек, – сообщили во ФСИН. – Следует отметить, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории РФ».


 

В начале 2019 года теперь уже бывший член президентского Совета по правам человека, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на документы ФСИН сообщал, что количество арестантов в РФ за десять лет сократилось в полтора раза . Уже тогда население российских СИЗО не превышало 100 000 человек.

По состоянию на 1 января 2019 года в СИЗО содержались 99 722 человека. В 2009 году за решёткой находились 147 500 человек. При этом с учётом численности сотрудников ФСИН на двух заключенных приходится примерно по одному сотруднику службы, уточнял правозащитник в январе.

В 2013 году сообщалось о переполненности СИЗО Москвы на 8% . Тогда же СМИ сообщали о существенном росте нападений заключённых на надзирателей и сокращении в 4,5 раза численности несовершеннолетних осуждённых начиная с 2008 года.

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