За день на дорогах Петербурга и области пострадали 29 человек. В Выборге водитель угнал служебную «ГАЗель» и сбил двоих

В понедельник, 21 октября, сотрудники ГИБДД зафиксировали в Петербурге и Ленинградской области 485 дорожных аварий. В них пострадали 29 человек, и день обошелся без погибших.

Как сообщает 22 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, на петербургских дорогах за прошедшие сутки было 420 ДТП, в 14 из которых пострадали люди. Всего травмы получили 17 человек, детей среди них трое.

Серьезная авария остановила минувшим вечером кольцевую автодорогу, на место ДТП прилетал вертолет. В районе съезда с внутреннего кольца столкнулись две машины. Сообщалось, что фургон врезался в фуру, которую водитель оставил в крайнем правом ряду. Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водитель фургона был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Ленобласти за понедельник произошло 65 ДТП, из которых с пострадавшими были 10. Травмы получили 11 взрослых и один ребенок. Маленький мальчик пострадал под колесами автомобиля в Светогорске.





Как стало известно «Фонтанке», утром 21 октября в полицию Выборгского района Ленобласти обратился механик фирмы, предоставляющей услуги грузового транспорта, и сообщил, что в Светогорске один из сотрудников предприятия похитил служебную «ГАЗель» и сбил человека. Позднее обратился еще один механик, он уточнил, что угонщик, работающий на предприятии водителем, был отстранен от управления автомобилем, но самовольно взял «ГАЗель» компании, стоявшую на территории целлюлозно-бумажного комбината на Заводской улице.

Затем из светогорской больницы правоохранителям поступила информация о двух пострадавших в ДТП пешеходах: 3-летнем мальчике и 29-летней женщине. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина отделалась ушибами и была помещена в больницу по уходу за своим ребенком.

А в полдень мужчина явился с повинной. 62-летний местный житель признался полиции, что 21 октября в 7:35 взял ключи от «ГАЗели», принадлежащей предприятию, где он работает, и самовольно уехал на ней, без документов и путевого листа и никому не сообщив.