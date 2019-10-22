В Чите получил пожизненное убийца школьницы. Девочка пропала по дороге на учебу

Пожизненное лишение свободы в Чите получил местный житель, признанный виновным в убийстве школьницы. Он намерен обжаловать приговор, недовольна и семья девочки.

О решении Забайкальского краевого суда 22 октября сообщает Следственный комитет России. 45-летний Алексей Фирулев признан виновным в убийстве 12-летней школьницы год назад — в октябре 2018 года. СМИ писали, что перед смертью девочка была изнасилована.

Девочка пропала по дороге в школу, ее тело позднее нашли на автостоянке, где работал подсудимый. СК пишет о четырех предыдущих судимостях жителя Читы, характеризуя их как «преступления различной категории». РИА Новости отмечает, что три судимости — за сексуальное насилие.

Психиатры признали Фирулева вменяемым и отдававшим отчет своим действиям. Вину мужчина не признал и заявил, что будет обжаловать решение о пожизненном сроке. Он также должен выплатить семье девочки 5 млн рублей морального вреда.





Потерпевшая сторона тоже не вполне довольна итогом суда.

«Приговор не удовлетворил. Пожизненное… Но он-то будет жить, а ребенка моего уже не вернуть. Это огромная трагедия для всей нашей семьи», – сказала мама школьницы Ксения Карташова, ее слова приводит портал ZAB.RU.

Напомним, в начале октября 2019 года похожее произошло в Саратове. 9-летняя девочка ушла в школу и не вернулась. Искали ее всем городом. А нашли мертвой в гараже. Подозреваемым оказался местный житель. Когда его задержали, толпа требовала устроить над мужчиной самосуд, люди окружили машину, на которой перевозили предполагаемого убийцу. После этого в обществе с новой силой всколыхнулись разговоры о возможности вернуть смертную казнь.