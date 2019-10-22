«Есть реальная угроза жизни». Российское рыболовецкое судно подало сигнал SOS в Баренцевом море

Промысловое судно МК-0355 «Полярис» подало сигнал SOS после того, как потеряло ход в восточной части Баренцева моря.

«На судне аварийная ситуация, оно потеряло ход. Есть реальная угроза жизни и здоровью экипажа», – цитирует 22 октября заявление начальника Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолия Леонтьева «Интерфакс».

По его словам, на помощь «Полярису», на борту которого остаются 10 моряков, отправили спасателей на судне «Мурманрыба». «Полярис» собираются доставить в Мурманск.

Источник ТАСС в Росморречфлоте, в свою очередь, уточнил, что произошла «намотка части сети на винт».





В Баренцевом море наблюдаются неблагоприятные условия с усилением ветра.

Промысловое судно МК-0355 «Полярис», согласно сервису Vesselfinder, было построено в 1994 году. По информации Союза рыбопромышленников Севера, его владельцем является АО «Норд Вест Флот Компани».

Напомним, что сегодня, 22 октября, сигнал SOS у берегов Норвегии подал российский ледокол «ТОР», однако в Росморречфлоте заверили, что это было случайностью.