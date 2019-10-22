Постпредство РФ при НАТО посоветовало Брюсселю вспомнить про Сталинград и купить учебники по истории

Масштабная закупка Североатлантическим альянсом зимней военной формы вызвала неоднозначную реакцию постпредства РФ при НАТО. Дипломаты вспомнили про Сталинград и посоветовали Брюсселю читать учебники по истории.

Комментарий по поводу заявки агентства по закупкам НАТО на зимнее обмундирование постпредство РФ сделало в Twitter

#NATO Procurement Agency’s bid for snow camouflages (78.000 sets) & cold weather clothing (€70 mln) – for winter operations -40°C.??To prove @NATO’s purely defensive military planning? Maybe worth procuring history ? on #WW2 (#Stalingrad) https://t.co/aOUy4K005d pic.twitter.com/8PJCqFMF6f — Russians at NATO (@natomission_ru) 21. Oktober 2019





«Заявка агентства по закупкам НАТО на снежные камуфляжи (78 тыс. комплектов) и одежду для холодной погоды (€70 млн) – для зимних операций – 40°C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит приобрести учебники по истории Второй мировой войны (битве при Сталинграде)?» — говорится в сообщении.

Там же постпредство также представило скриншоты документов, подтверждающих заказ зимней формы для НАТО.

Со стороны Североатлантического альянса и США в последние годы не раз высказывалось недовольство усилением военного присутствия РФ в Арктике. В стране даже создана специальная группировка Арктические войска, за полярным кругом регулярно проводятся учения российских армейских и флотских соединений.

Под Сталинградом с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года войска вермахта потеряли убитыми не менее 300 тысяч человек, 200-тысячная группировка фельдмаршала Паулюса и он сам попали в плен к войскам Красной армии.