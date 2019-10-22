Полиция Петербурга нашла 12-летнего мальчика, который вчера не вернулся с пробежки

Подростка, который так не любил хоккей, что не вернулся домой вечером 21 октября в Приморском районе, нашли сотрудники полиции. Он мирно ел в одном из кафе сети фаст-фуда.

Как писала «Фонтанка», ребенок поспорил с мачехой по поводу посещения секции по хоккею около 19 часов, после чего надел синий спортивный костюм, синюю шапку и синие кроссовки и ушел на пробежку. Когда и к десяти вечера мальчик не вернулся, его родители пришли за помощью в полицию.

К поискам подростка были привлечены волонтеры.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают ребенка. Осмотр также должны провести и медики.



