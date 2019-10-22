Следственный комитет нашел на месте прорыва дамбы сейф с золотом и хочет обернуть его для возмещения потерпевшим

Закрытый сейф нашли на 22 октября после осушения одной из образовавшихся заводей сотрудники МЧС в Красноярском крае, работая на месте прорыва дамбы. Вскрытие показало, что там золото.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, внутри металлического ящика нашли 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.



«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших», – уверяют в следственном комитете.







Уголовное дело о гибели пятнадцати рабочих, возбужденное по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) передано для расследования в центральный аппарат СК России. Ранее суд отправил под арест генерального директора ООО «Сисим», горного мастера и начальника участка.

Дамба на реке Сейба обрушилась на золотодобытчиков ночью 19 октября. 15 человек погибли, 14 в больницах, еще пятерых не нашли.



