Происшествия
Норвежские спасатели спешат на помощь петербургскому ледоколу. Сигнал SOS мог быть подан по ошибке
Ледокол под флагом России с 33 моряками на борту подал сигнал SOS во время шторма у западных берегов Норвегии в 6:30 по местному времени. Об этом «Фонтанке» рассказали 22 октября в норвежском объединенном спасательном координационном центре.
Российский корабль столкнулся с проблемами, из-за чего не смог продолжить свой путь. Позже моряки восстановили электропитание и смогли стабилизировать ледокол, однако все еще ждут помощи. При этом в регионе наблюдается шторм.
В Норвежской спасательной службе отметили, что направили к ледоколу два своих корабля, а также в этом районе находится судно пограничной службы. Норвежские спасатели не сообщают другие подробности и название ледокола.
В Росморречфлоте настаивают в комментарии ТАСС, что сигнал бедствия был подан случайно, а корабль «в порядке». Предположительно, речь идет о корабле «ТОР» с портом прописки в Санкт-Петербурге. Согласно данным marinetraffic, он, действительно, сейчас находится в Северном море рядом с Норвегией. И шел он из Петербурга на Ямал.
Справка:
Дизель-электрический ледокол «Тор» проекта 374 был построен под именем «TOR», строительный номер 1107, на судоверфи компании Wärtsilä в Финляндии по заказу Швеции. Передан заказчику 03 февраля 1964 года. Получило свое название «TOR» в честь Тора – одного из высших богов в германо-скандинавской мифологии, бога грома и бури, защищавшего богов и людей от великанов и чудовищ. В 2008 году ФГУП «Росморпорт» выкупило ледоколы «Тор» и «Юрий Лисянский», которые использовались ранее предприятием по бербоут-чартерному договору. Это позволило предприятию повысить эффективность ледокольных проводок судов в морские порты Балтийского региона.
Основные характеристики: Валовая вместимость 3947 тонн, дедвейт 1024 тонны. Длина 84,5 метра, ширина 21,2 метра, высота борта 9,5 метра, осадка 6,54 метра. Скорость хода по чистой воде 18,3 узлов, во льдах толщиной 0,5 метра 4,5 узла. Максимальная толщина преодолеваемого льда до 1 метра. Мощность главной двигательной установки 10,1 МВт. Экипаж 33 человека.