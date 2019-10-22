Норвежские спасатели спешат на помощь петербургскому ледоколу. Сигнал SOS мог быть подан по ошибке

Ледокол под флагом России с 33 моряками на борту подал сигнал SOS во время шторма у западных берегов Норвегии в 6:30 по местному времени. Об этом «Фонтанке» рассказали 22 октября в норвежском объединенном спасательном координационном центре.

Российский корабль столкнулся с проблемами, из-за чего не смог продолжить свой путь. Позже моряки восстановили электропитание и смогли стабилизировать ледокол, однако все еще ждут помощи. При этом в регионе наблюдается шторм.

В Норвежской спасательной службе отметили, что направили к ледоколу два своих корабля, а также в этом районе находится судно пограничной службы. Норвежские спасатели не сообщают другие подробности и название ледокола.

В Росморречфлоте настаивают в комментарии ТАСС, что сигнал бедствия был подан случайно, а корабль «в порядке». Предположительно, речь идет о корабле «ТОР» с портом прописки в Санкт-Петербурге. Согласно данным marinetraffic, он, действительно, сейчас находится в Северном море рядом с Норвегией. И шел он из Петербурга на Ямал.



