Еще до Ивана Грозного. Старинную ладью, затонувшую в XV веке, нашли на дне Волги сотрудники монастыря

Сотрудники Свято-Богородичного Казанского монастыря нашли необычный объект в районе села Винновка в Волге. С помощью ученых самарского политеха они смогли идентифицировать его как корабль XV века.

Сначала на поверхность земли из воды извлекли фрагмент древесины и полуметровый металлический кованый гвоздь. Как пишет 22 октября РИА Новости, радиоуглеродный анализ помог установить возраст объекта – 1415 год (±85 лет).

«Даже с учетом погрешности результат данного исследования свидетельствует о том, что в Волге лежит корабль, созданный и затонувший еще до эпохи Ивана Грозного», – говорится в сообщении вуза.







Размер затонувшей ладьи составляет порядка 50 метров в длину и 20 метров в ширину. По мнению ученых, самарская находка поможет уточнить, в каких отношениях были территории Среднего Поволжья, Верхней и Нижней Волги, как осуществлялась торговля и так далее.



«Если полученная в результате проведенного радиоуглеродного анализа датировка верна, то данное судно относится ко второй половине XIV–XV векам… Версия о том, что судно связано с каким-либо из русских государств, имеет право на существование, но впечатляют его грандиозные размеры. Среди возможных вариантов, если отталкиваться от использования Волжской артерии, это может быть судно азиатского, скандинавского или западноевропейского происхождения», – цитирует пресс-служба университета доктора исторических наук, заведующую кафедрой "Социология, политология и история Отечества" Екатерину Семенову.











