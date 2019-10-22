Лилии срочно требуются дорогие лекарства

У Лилии тяжёлое и редкое заболевание - идиопатическая лёгочная гипертензия. Диагноз поставили лишь тогда, когда болезнь развилась уже до 4-й стадии. Врачи назначили дорогие лекарства, чтобы снизить давление в лёгочной артерии. Купить их девушка не в состоянии.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь в сборе средств на дорогостоящие лекарственные препараты.

Лилия Завьялова, 25 лет.

Дефект предсердечной перегородки, идиопатическая лёгочная гипертензия.

Требуются препараты «Опсамит» (1 уп.) и «Ревацио» (3 уп). Стоимость 212 000 руб.

Ни для кого не секрет, что помогать взрослым достаточно непросто. И чем взрослее человек, тем сложнее найти отклик на его просьбу. Но ведь жить хочется в любом возрасте. Особенно, когда тебе 25 и кажется, что жизнь только начинается.

Лиле 25 лет. У девушки очень редкое заболевание – идиопатическая (первичная) лёгочная гипертензия. Такой диагноз встречается 1 на 3 миллиона жителей. Как и в онкологии, заболевание имеет 4 стадии. У Лили уже последняя, четвёртая. Болезнь сложно диагностировать на первых стадиях. Первые симптомы совпадают с обычной усталостью. Так вышло и в случае Лилии. Девушка росла, училась. Периодически её беспокоила усталость и синева губ. Чаще всё списывалось на простуду и переутомление. Пока однажды не начались отёки. Её отправили на комплексное обследование. И только тогда диагноз был поставлен. Уже на третьей стадии.

Суть заболевания заключается в увеличении давления в лёгочной артерии. У здорового человека оно не превышает 25 мм рт. ст. У девушки оно порядка 100. При таком давлении развивается сердечная и лёгочная недостаточности. И, как следствие, сердце не может больше работать полноценно. Человек испытывает постоянное удушье. Не может выполнить минимальные повседневные дела – уборка, чистка зубов, даже подъём на второй этаж становятся непреодолимыми препятствиями.

Единственным спасением в таком случае становится пересадка обоих лёгких. Но, к сожалению, подобные операции единичны. И время ожидания донорских органов может растянуться на месяцы, если не годы. При этом давление постоянно продолжает повышаться. Для его стабилизации назначаются дорогостоящие препараты.

Сейчас состояние Лили оценивается как крайне тяжёлое. Врачи назначили препарат «Опсамит» (Мацитентан) вкупе с другими лекарствами – для лечения необходима комплексная терапия. Чтобы его получать за счёт бюджетных средств, необходимо иметь инвалидность. У Лили её нет. Стоимость курса медикаментов составляет 212 000 рублей. Неподъёмная сумма для самой обычной семьи, учитывая, что принимать лекарство нужно до проведения операции по трансплантации легких.

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С медицинскими документами, отчётом о сборе средств, контактной и другой информацией можно ознакомиться на странице Лилии на сайте БФ «Наташа».