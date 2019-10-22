Когда осторожно не получается. В зоне ремонта на Энгельса новое ДТП

Ремонт дорожного покрытия на проспекте Энгельса – тяжёлое испытание для неаккуратных водителей. Аварии здесь продолжаются.

22 октября на Энгельса, у пересечения с Енотаевской улицей, разбитая легковая машина встречала утро под присмотром сотрудника ГИБДД. Второго участника ДТП (если он был) наш читатель, сделавший фотографию, не заметил.

Ремонт покрытия на проспекте Энгельса ведётся до конца октября. Чтобы не создавать пробок, дорожники работают, главным образом, по ночам; днём же по полосам со срезанным асфальтом ездить можно. Но осторожно, а это получается не у всех.





На прошлой неделе посыпались сообщения от очевидцев о ДТП в зоне ремонта: кто-то поймал люк, кого-то занесло в сторону тротуара. В выходные была более серьёзная авария: каршеринговый «Хёндэ Солярис» улетел на встречную полосу, в маршрутку и на тротуар; пострадали пять человек.