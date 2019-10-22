За вспоротый живот в Петербурге разыскивают кудрявого ливийца. Найденное в его квартире показали Центру «Э»

Из парадной жилого дома в Славянке с тяжелой ножевой раной живота увезли мужчину. Из помещения поспешил скрыться гражданин Ливии. Чем последний занимался в Петербурге, сейчас пристально изучает Центр «Э».

Как стало известно «Фонтанке», о внезапном конфликте между 30-летним ливийцем и его 21-летним знакомым по телефону «112» около одиннадцати утра 21 октября сообщила сожительница иностранца. Она объяснила, что молодого человека ранили в парадной 2-го дома по Галицкой улице, врачи увезли его в тяжелом состоянии с раной в животе.

Кудрявого длинноволосого гражданина Ливии с серьгой в ухе разыскивают как подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но вопросы к нему есть и у борцов с экстремизмом. В квартире были найдены 49 банковских карт, 28 из них – различных арабских банков, оформленные на разных людей. 13 карт принадлежат заявившей о преступлении петербурженке и еще восемь выданы на фамилии неизвестных женщин, все карты действующие.

Подозреваемый приехал в Петербург в апреле 2018 года, указав целью визита частные дела.



