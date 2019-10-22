Подельница на тот свет, кошелек в Фонтанку, сам в камеру. Так карманники поработали на Рубинштейна

Полицейские 28 отдела полиции все же нашли помощника умершей у них на руках задержанной за кражу. Он тоже оказался с понятной репутацией, но честно рассказал, как платил с похищенной карты. Оперативники не станут нырять за портмоне.

По информации «Фонтанки», к вечеру 21 октября следователь Центрального района предъявил 53-летнему петербуржцу Калинину карманную кражу, но так как она была совершена в группе, да еще с приличным ущербом, то вышла ему часть третья статьи 158 УК.

«Фонтанка» узнала, что это приятель девушки из Новгорода с трудной судьбой, о которой накануне сообщило наше издание. Она скончалась в дежурной части после того, как была доставлена по заявлению постояльца хостела на улице Рубинштейна. Гость признал в ней воровку.

Что касается Калинина, то он был вынужден подтвердить, что по чужой карте прошелся по магазинам на Невском. И по системе Pay Pass набрал товаров на 60 тысяч рублей. Что касается самого портмоне, то отдать его владельцу не представляется возможным. Оно на дне реки Фонтанки.



