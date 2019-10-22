В Сосновой Поляне спасают школьника. Его нашли под окнами многоэтажки

Жизнь подростка спасают медики в Красносельском районе Петербурга. Старшеклассник получил тяжелые травмы после падения с высоты.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 22 октября, 16-летнего юношу нашли вчера вечером на улице возле девятиэтажки на улице Летчика Пилютова. Прибывшие медики заподозрили у девятиклассника переломы и повреждение внутренних органов. В шоковом состоянии его доставили в ближайшую больницу.

Пострадавший живет в этом же доме, на седьмом этаже. По некоторым данным, незадолго до несчастья родители узнали о конфликте мальчика в школе.



