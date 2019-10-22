Маск отправил первый твит через свой спутниковый Интернет

Беспроводной космический Интернет, о котором в последний год часто писал глава Tesla и Space X Илон Маск, заработал. По крайней мере, тридцать минут назад через него в свой Twitter смог зайти сам Маск.

Sending this tweet through space via Starlink satellite ? — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019





«Отправка этого твита осуществлена через спутник Starlink», – написал в своем микроблоге @elonmusk бизнесмен, обещавший миру почти бесплатный космический Интернет. Таким образом он заявил о том, что запущенные ранее спутники вышли на нужную орбиту и заработали.

Первые 60 спутников для того, чтобы покрыть всю Землю беспроводным Интернетом, ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту еще в мае 2019 года. Всего же для системы космической связи Starlink компания SpaceX выбила разрешение на вывод 12 000 спутников. Таким образом Маск предполагал обеспечить покрытие Интернетом всей планеты. Стоимость обещал ниже, а скорость загрузки существенно выше существующей.

Только запущенные 60 спутников должны были создать космическую сеть с суммарной пропускной способностью в 1 терабит/c.

Развертывание всей группировки в 12 000 аппаратов, как писал весной Forbes, ожидается не ранее 2027 года.