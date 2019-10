Маск отправил первый твит через свой спутниковый Интернет

Беспроводной космический Интернет, о котором в последний год часто писал глава Tesla и Space X Илон Маск, заработал. По крайней мере, тридцать минут назад через него в свой Twitter смог зайти сам Маск.

Sending this tweet through space via Starlink satellite ?

— Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019