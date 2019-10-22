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22.10.2019 09:31
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На поимку предполагаемого насильника из лифта на Парнасе полиции хватило недели. Нашли его в соседнем районе

Оперативники Выборгского района Петербурга задержали подозреваемого в попытке изнасилования школьницы в лифте на улице Михаила Дудина. Им оказался безработный житель бывшего СССР, который осваивается в России с прошлой зимы. 

Как стало известно «Фонтанке», камеры видеонаблюдения и отпечатки пальцев привели полицейских из парадной одного из домов на Парнасе к станции метро «Комендантский проспект». Там 21 октября возле одного из жилых домов в шесть утра задержали 25-летнего гражданина Узбекистана Умирбека Раматова. Отпираться от предъявляемого он не стал, в настоящее время иностранец задержан на двое суток. 

В Россию мужчина приехал в конце февраля 2019 года, получил временную регистрацию и больше легализоваться никак не пытался. 

Девочка 13 лет пострадала от его внимания 14 октября. Серьезных последствий для физического здоровья ей удалось избежать, выскочив из лифта на третьем этаже. 

 


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