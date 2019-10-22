Прибыл на базу с разбитым стеклом: МВД проверяет информацию о ДТП с автомобилем службы протокола Медведева

Автомобиль службы протокола премьер-министра Дмитрия Медведева стал участником серьёзного ДТП в Подмосковье, сообщает 22 октября РБК со ссылкой на региональное ГУ МВД и автобазу Управделами президента.

В посёлке Нахабино (городской округ Красногорск), по предварительным данным, «Форд Мондео» совершил наезд на человека в зоне пешеходного перехода у остановки «Пожарная часть». Автомобиль обслуживает сотрудников протокола Медведева, однако на момент ДТП пассажиров в машине не было. За рулём находился водитель «Автобазы №2» Управделами президента.

По данным источника, водитель не пропустил переходившего дорогу мужчину, и тот упал на капот. Водитель вышел из салона, убедился, что пешеход не получил серьёзных травм, и уехал с места ДТП, не вызвав ГИБДД. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. ГИБДД проводит проверку.

«Форд» приехал в автоколонну с разбитым передним стеклом. Он стоит в гараже, поскольку является объектом дознания, рассказали РБК на предприятии.



