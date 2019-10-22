Петербурженку ограбили и обесчестили в парадной на Ленинском

Петербурженку обобрали в парадной дома на Ленинском проспекте. Сумма ущерба небольшая, куда больше стоит задетая честь.

Как стало известно «Фонтанке», безработная местная жительница принесла заявление в 64 отдел полиции в шесть утра 21 октября. Она сообщила, что стала жертвой преступления накануне поздно вечером. В парадной дома №117, корпус 1, по Ленинскому проспекту компания из четверых неизвестных ей людей отобрала у нее 4 300 рублей и золотое кольцо. В довершение один из нападавших совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера — его никто не остановил.

На задержание подозреваемых не ушло и дня. Личности эти полиции небезызвестны, почти все живут в округе. Так, в отдел поехал 20-летний безработный петербуржец, в течение только 2019 года он дважды привлекался: за неправомерное завладение автомобилем и кражу. Впрочем, дело о краже закрыли за примирением сторон.

Второй предполагаемый участник событий, 21-летний обитатель Красного Села, занятиями также не обременен. Знаком со статьями о краже, мошенничестве, разбое и наркотиках.





Интересно, что остальными нападавшими были представительницы слабого пола. Одна из них, 20 лет, кажется, вполне социальна: работает продавцом в магазине. Вторая, только весной ставшая совершеннолетней, нигде официально не трудится.

Потерпевшая немного просчиталась: ее обидели пятеро, а не четверо. Разыскивается еще одна участница истории, 28-летняя жительница того дома, где совершено преступление. Ее обиженная петербурженка узнала по полицейской картотеке.