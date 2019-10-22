В Петербурге ищут 12-летнего мальчика, который не любит хоккей

Шестиклассник пропал 21 октября около 19 часов в Приморском районе Петербурга. Мальчик был одет в синий спортивный костюм, синюю шапку и синие кроссовки.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию района около десяти вечера прибежала 39-летняя женщина с заявлением о пропаже пасынка. У ребенка и взрослого произошел спор по поводу посещения секции хоккея. Мальчик ушел на пробежку и не вернулся. Сначала семья искала его сама, потом обратилась в полицию и к волонтерам.

Пропал мальчик в районе Парашютной улицы. Его приметы: на вид 12 лет, рост около 146 см, глаза серо-голубые, волосы прямые светлые, короткие. Одет во все синее.

Если вы видели похожего ребенка, позвоните в полицию.



