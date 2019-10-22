За насилие над пятилетним ребенком в Петербурге задержан девятиклассник

Ученик девятого класса школы на Васильевском острове в Петербурге задержан за насилие над ребенком возле детского сада вечером 21 октября. Школьник мог наблюдать за детсадовцами из окон своего дома.

Как стало известно «Фонтанке», о насилии над пятилетним сыном его мать сообщила в полицию около шести часов вечера 21 октября. Она объяснила, что пострадал ребенок во дворе между Гаванской, Беринга и Наличной улиц. В этом квартале сразу две школы и детских сада.

Уже через полчаса после обращения оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний василеостровец, живущий в домах неподалеку.

Судя по странице юноши в соцсетях, круг его общения крайне невелик, о каких-либо интересах и своих увлечениях он не рассказывает.





Школьник задержан, возбуждено уголовное дело.