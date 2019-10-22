Пешеход серьёзно пострадал в ДТП на Бухарестской. Удар был такой, что у машины разбилось стекло

В результате утреннего ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга мужчина получил тяжёлые травмы. Движение на месте аварии до сих пор затруднено.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 22 октября около 6:30 на Бухарестской улице, 22, мужчина 1991 года рождения на «Митсубиши» в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на человека. Пострадавший – мужчина, возраст которого уточняется, – госпитализирован в тяжёлом состоянии.

«На Бухарестской, на переходе у СПбГИКиТ, водитель посадил пешехода на капот. Лобовое разбито», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Перед местом ДТП образовался затор. В целом в Петербурге довольно плотно – «красные» 7 баллов, это типичный для октября утренний максимум.