Петербургские адвокаты взялись вывернуть наизнанку приговор 26-летней израильтянке. За нее уже просят на уровне Путина

Побороться с суровым приговором Нааме Иссахар в семь с половиной лет решили адвокаты петербургской коллегии. Они готовят апелляцию и уверены в неправосудности решения. С видеообращением выступила и мать девушки.

По информации «Фонтанки», 21 октября в защиту Наамы Иссахар вступили партнеры коллегии адвокатов Pen & Paper. Теперь ее интересы представляют адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. В настоящий момент юристы готовят апелляционную жалобу в Московский областной суд.

Заметим, это дело широко освещалось не только в России. Так, после столь серьезного приговора в Израиле прошли акции в защиту соотечественницы. Недавно президент Израиля попросил Владимира Путина помиловать девушку.

Напомним, 11 октября 2019 Химкинский городской суд Московской области вынес приговор, которым признал гражданку Израиля Нааму Иссахар виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228 УК – хранение наркотических средств и частью второй статьи 229.1 – контрабанда наркотических средств в значительном размере. Наказание ей назначили в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.





Наама Иссахар, летевшая из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, была задержана 9 апреля 2019 в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Сотрудники таможни обнаружили в багаже девушки, к которому она не имела физического доступа при пересадке, около 9 граммов наркотиков. Еще тогда ей избрали меру в виде заключения под стражу.

В сети появилось совместное видеообращение матери осужденной и новых защитников. Так, например, Алексей Добрынин заявил, что в приговоре он увидел мало от законности и справедливости, а их задача вывернуть его наизнанку. Вадим Клювгант же прокомментировал, что в этом деле он не видит общественной опасности не только на семь с половиной лет, он не видит ее совсем. Мать же Наамы Иссахар сказала проще: «Пожалуйста, отпустите мою дочь домой».